«Лобода зашла в чат»: в Павле Деревянко увидели возлюбленного певицы

Актер Павел Деревянко показал свой образ из нового проекта, вызвав много ассоциаций у подписчиков. Артист опубликовал фото в Instagram.

«Даркнет» Хук. Имя моего героя. Это большой новый проект", — подписал кадр Деревянко.

Фолловеры отмечают, что актер похож на Тилля Линдеманна, который был возлюбленным Лободы и считается отцом ее младшей дочери Тильды. Оставлен красноречивый комментарий: «Лобода зашла в чат».

До этого подписчики отмечали сходство нового образа с Митей Фоминым, Борисом Моисеевым, покойным Китом Флинтом из The Prodigy и с другими известными личностями.

При этом некоторые иронизируют по поводу фото: «У каждого в детстве был друг с похожей на тебя мамкой».

Напомним, актер Деревянко на 8 марта вызывающе поздравил женщин.

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