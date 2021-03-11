Валерия отказалась примерить подарок от Киркорова

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, презентовавший перед 8 марта свою новую песню на конкурс «Евровидения», приехал на эфир шоу «Маска» с подарками для женщин. Видео опубликовал в Instagram продюсер Иосиф Пригожин.

В ролике Киркоров одаривает певицу Валерию. Палантин, интересную заколку, модную сумку и необычные очки преподнес певец Валерии. Артистка с восторгом приняла презенты, но очки надевать отказалась, объясняя, что у нее макияж. Потом, правда, попыталась их примерить, но вскрикнула и стала позировать с аксессуаром в руке.

«Королевские подарки. Сколько же в этом человеке разного и интересного. Широкой души и жестов. Внимательный и неуемный», — так Пригожин подписал ролик.

8 марта Киркоров ярким клипом поздравил женщин с праздником. В видео он показал свою дочь Аллу Викторию и других дорогих его сердцу женщин, но среди них не оказалось Пугачевой, что вызвало недоумение у зрителей.

Напомним, Валерия, настоящее имя Алла Перфилова, и Филипп Киркоров внесены в базу «Миротворца» за антиукраинскую пропаганду и открытое оправдание российской агрессии в Украине.

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