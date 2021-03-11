27.64 / 27.84 32.86 / 33.24
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Ошибочка вышла»: Богдан Титомир разочаровал Анфису Чехову

13:10 11 марта 2021
Богдан Титомир

Российская телеведущая Анфиса Чехова сделала селфи с поп-певцом Юрием Шатуновым, и сказала, что из героев юности ошиблась только в Богдане Титомире. Ведущая опубликовала фото в своем Instagram.

«Кто бы мне, 11-летней девчонке сказал тогда, в 80-х годах, что у меня будет селфи с Юрой Шатуновым. А я ведь была его большой поклонницей и песни группы „Ласковый май“ заслушивала до дыр», — написала Чехова.

Она также отметила человеческие качества Шатунова.

«Все-таки даже тогда, в глубоком детстве, я умела распознавать и любить хороших людей! Ну, разве что на Богдане Титомире ошибочка вышла. Но об этом тсссс, и на старуху бывает проруха», — добавила ведущая.

Напомним, Титомир, появившись на шоу, произвел устрашающее впечатление.

Фото из Instagram Богдана Титомира

174

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес смутила фанатов расставленными голыми ногами

Чапкис с сыном

Рассерженный сын Чапкиса покинул Украину

Максакова

«Меня не забанят за такие танцы?» Мария Максакова с пикантными шутками надела курочку на бутылку

Цымбалюк и Батырев

«Вот и рассекречены сердечки»: объятия Тараса Цымбалюка и Антона Батырева взбудоражили сеть

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер