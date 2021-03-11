«Ошибочка вышла»: Богдан Титомир разочаровал Анфису Чехову

Российская телеведущая Анфиса Чехова сделала селфи с поп-певцом Юрием Шатуновым, и сказала, что из героев юности ошиблась только в Богдане Титомире. Ведущая опубликовала фото в своем Instagram.

«Кто бы мне, 11-летней девчонке сказал тогда, в 80-х годах, что у меня будет селфи с Юрой Шатуновым. А я ведь была его большой поклонницей и песни группы „Ласковый май“ заслушивала до дыр», — написала Чехова.

Она также отметила человеческие качества Шатунова.

«Все-таки даже тогда, в глубоком детстве, я умела распознавать и любить хороших людей! Ну, разве что на Богдане Титомире ошибочка вышла. Но об этом тсссс, и на старуху бывает проруха», — добавила ведущая.

Напомним, Титомир, появившись на шоу, произвел устрашающее впечатление.

Фото из Instagram Богдана Титомира

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