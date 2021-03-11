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Шоу-бизнес

Рассерженный сын Чапкиса покинул Украину

13:21 11 марта 2021
Чапкис с сыном

После того, как легендарный хореограф Григорий Чапкис уже вышел на прогулку после длительного лечения, его сын Грег решил вернуться домой в США.

Чтобы мужчине разрешили вылет, ему пришлось сделать три теста на коронавирус и собрать достаточное количество документов и справок.

Об этом Грег сообщил в Instagram Stories, поставив рассерженный эмодзи на видео. Мужчина с возмущением показал бумаги.

Напомним, ранее сын Чапкиса опубликовал в соцсети видео из киевского спального района, где он раньше жил до отъезда в США. Мужчина с возмущением показал старую пятиэтажку, разбитый тротуар и неубранный мусор.

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