Рассерженный сын Чапкиса покинул Украину
После того, как легендарный хореограф Григорий Чапкис уже вышел на прогулку после длительного лечения, его сын Грег решил вернуться домой в США.
Чтобы мужчине разрешили вылет, ему пришлось сделать три теста на коронавирус и собрать достаточное количество документов и справок.
Об этом Грег сообщил в Instagram Stories, поставив рассерженный эмодзи на видео. Мужчина с возмущением показал бумаги.
Напомним, ранее сын Чапкиса опубликовал в соцсети видео из киевского спального района, где он раньше жил до отъезда в США. Мужчина с возмущением показал старую пятиэтажку, разбитый тротуар и неубранный мусор.
646
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter