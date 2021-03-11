Крики не помогли: ужинавшую Викторию Булитко «нагло ограбили»
Актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко, воплотившая на сцене образ роковой женщины, показала, как ее обидела домашняя любимица кошка Кася.
Животное утащило с тарелки Виктории кусочек сосиски. На возмущенные крики хозяйки Кася не реагировала.
Через время кошка снова пришла к Виктории. Актриса предположила, что она пришла извиняться, но Кася, спрыгнув с дивана на пол, снова стала подбираться к тарелке с едой. За это хозяйка назвала ее ж@пой.
Напомним, недавно Булитко, увидев в съемочном павильоне маму с маленькой девочкой на руках, заявила, что тоже хочет дочь.
Фото tv.ua/189
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