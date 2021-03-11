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Шоу-бизнес

Крики не помогли: ужинавшую Викторию Булитко «нагло ограбили»

13:45 11 марта 2021
Булитко

Актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко, воплотившая на сцене образ роковой женщины, показала, как ее обидела домашняя любимица кошка Кася.

Животное утащило с тарелки Виктории кусочек сосиски. На возмущенные крики хозяйки Кася не реагировала.

Через время кошка снова пришла к Виктории. Актриса предположила, что она пришла извиняться, но Кася, спрыгнув с дивана на пол, снова стала подбираться к тарелке с едой. За это хозяйка назвала ее ж@пой.

Напомним, недавно Булитко, увидев в съемочном павильоне маму с маленькой девочкой на руках, заявила, что тоже хочет дочь.

Фото tv.ua/

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