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Шоу-бизнес

«Да ты самая главная невеста, Ларисочка!» Дантес съязвил в адрес Гузеевой

14:33 11 марта 2021
Дантес

Певец и шоумен Владимир Дантес, решивший научиться управлять своими эмоциями, не сдержался во время просмотра российского шоу «Давай поженимся» с ведущей Ларисой Гузеевой.

Артист назвал Гузееву Ларисочкой и самой главной невестой РФ.

Напомним, Лариса Гузеева с 1999 года замужем за президентом Федерации рестораторов и отельеров России, владельцем московского ресторана «Ностальжи» Игорем Бухаровым. У них общая дочь Ольга. У артистки есть еще сын от предыдущих отношений. Личная жизнь Гузеевой была очень бурной — у нее было много романов и три брака.

В Украине Гузееву внесли в базу «Миротворца» за сознательное нарушение государственной границы, незаконную гастрольную деятельность в аннексированном Крыму и за антиукраинскую пропаганду.

Фото Instagram/vladimirdantes

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