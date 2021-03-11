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«Рассказывал, что я старая, толстая»: Санта Димопулос пожаловалась на мужчину

14:50 11 марта 2021
Санта Димопулос

Украинская певица Санта Димопулос, которая делится с подписчиками своими мечтами, рассказала, как однажды ее обидел мужчина.

По словам артистки, которая всегда прекрасно выглядит, ее назвали старой, толстой и никому не нужной. Но время все расставило на свои места. Так Санта ответила на жалобу своей подписчицы и посоветовала ей бежать от человека, который позволяет унижать женщину.

Сейчас Санта замужем за владельцем сети спортклубов Игорем Кучеренко. В сентябре 2019 у пары родилась дочь София. Девочка очень похожа на отца. Рожала Димопулос в Монако. У певицы есть 11-летний сын Даниэль, которого она родила в гражданском браке с шоуменом Андреем Джеджулой.

Фото Instagram/santadimopulos

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