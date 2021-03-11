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Шоу-бизнес

Иван Дорн запутал поклонников снимком с детьми

14:57 11 марта 2021
Иван Дорн

Певец Иван Дорн опубликовал фото с тремя девочками, чем ввел в заблуждение поклонников. Артист выложил снимок в своем Instagram.

На фото на Иване Дорне буквально повисли сразу три девочки. Многие фолловеры решили, что все они — дети певца. А самом деле, у артиста одна дочь Василиса и один сын Иван.

Растроганные поклонники оставили много комментариев: «Вот они — твои лучшие хиты», «Девочки рождаются от любви», «Ого, три дочери уже».

Но одна из подписчиц прояснила ситуацию: «Вроде две его, а третья — племянница, наверно».

Ранее сообщалось, что на одной из вечеринок Иван Дорн поцеловал российского футболиста Федора Смолова.

Фото из Instagram Ивана Дорна

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