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Шоу-бизнес

«Крестят ли хомяков?» Эллерт решил пошутить над верующими

15:20 11 марта 2021
эллерт

У бывшей «Холостячки» Ксении Мишиной и ее избранника Александра Эллерта приключилась эпопея с домашним любимцем. Как рассказала пара в Instagram, взятый в семью молодой хомячок оказался самкой. Выяснилось это, когда хомячиха родила пятерых малышей.

Повозмущавшись для порядка («Ну надо же, две недели выдавал себя за мужчину»), Эллерт признал, что не спец по грызунам, а потому решил с помощью Instagram-аудитории выяснить важные вопросы хомяководства.

«А с какого возраста их нужно рассаживать? А то если я вернусь завтра домой, а их уже не пять, а четырнадцать?» — волнуется Александр.

Еще один вопрос касался традиционных обрядов. «Я вот подумал: а хомяков надо крестить? Или они вырастут и сами выберут себе веру? Какой-нибудь хомячий буддизм» — поинтересовался Эллерт.

Напомним, ранее авторы проекта «Переозвучка» посмеялись над сложностями быта, с которыми пришлось столкнуться Ксении Мишиной и Александру Эллерту.

Фото ellert_a/instagram

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