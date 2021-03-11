«Ей никто не может помочь»: бывший участник «Дома-2» рассказал о пьянстве Бузовой

Бывшая звезда российского шоу «Дом-2» Рустам Солнцев обвинил ведущую Ольгу Бузову в пристрастии к алкоголю. Причем, по словам Солнцева, о проблеме было известно еще два-три года назад, но тогда к новости не отнеслись серьезно. Об этом участник ТВ-шоу заявил в эфире программы «Алена, блин».

«Думаю, что она, мягко сказать, попивает… Я думаю, что там расход уже как у „крузака“ — 20 литров на сто километров», — не скрывает возмущения Солнцев.

Рустам признался, что лично не видел, как Бузова прикладывается к бутылке, но изменения во внешности и в характере Ольги может объяснить только алкоголизмом.

«Очень несвежее лицо. Я же вижу. Я с этим человеком три года прожил. Она была моей ведущей, в которую я вглядывался. Я же вижу это измененное сознание, оно же есть», — говорит участник ТВ-шоу.

По словам Солнцева, он еще пару лет назад говорил, что Бузовой нужно завязывать с ее пагубным пристрастием. Теперь же проблема зашла слишком глубоко. «Никто ей не может помочь. Те, кто приходит на ее дни рождения, так называемые друзья, девчонки-подружки — Бузова им не нужна», — считает Рустам.

Напомним, ранее Бузова перепугала своих подписчиков в Instagram, когда выложила на странице жутковатое селфи. До этого Бузова пыталась размещать в Instagram рекламные посты и была поднята на смех.

Ольга Бузова с 2017 года внесена в базу «Миротворца» за незаконные поездки в Крым и гастроли на территории оккупированного полуострова.

Фото buzova86/instagram

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