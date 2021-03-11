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Шоу-бизнес

Остапчук потроллил Фреймут, «правильно поднимающую упавшее»

16:53 11 марта 2021
остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук снял пародию на полезные советы от Ольги Фреймут. Пока Ольга учит, как элегантно поднимать с пола упавшие предметы, Остапчук дал понять, что в спортзале рекомендации от Фреймут лучше забыть и применять иные подходы. Особенно если поднимаешь гирю.


Видеопародия в Instagram собрала много одобрительных комментариев. «Молодец, обул ее», «Спасибо, рассмешили», «Красавчик», — хвалят ведущего.

Напомним, ранее Остапчук остроумно прокомментировал видео от гимнастки Анны Ризатдиновой, когда спортсменка пришла заниматься на тренажере в вечернем платье.

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