Остапчук потроллил Фреймут, «правильно поднимающую упавшее»

Телеведущий Владимир Остапчук снял пародию на полезные советы от Ольги Фреймут. Пока Ольга учит, как элегантно поднимать с пола упавшие предметы, Остапчук дал понять, что в спортзале рекомендации от Фреймут лучше забыть и применять иные подходы. Особенно если поднимаешь гирю.

Видеопародия в Instagram собрала много одобрительных комментариев. «Молодец, обул ее», «Спасибо, рассмешили», «Красавчик», — хвалят ведущего.

Напомним, ранее Остапчук остроумно прокомментировал видео от гимнастки Анны Ризатдиновой, когда спортсменка пришла заниматься на тренажере в вечернем платье.

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