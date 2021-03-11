27.65 / 27.84 32.87 / 33.25
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Организаторы «Евровидения» забраковали песню представителей Беларуси и удалили ее с YouTube

17:50 11 марта 2021
«Галасы ЗМеста»

На конкурс «Евровидение» не пропустили группу из Беларуси «Галасы ЗМеста», в песне которой «Я научу тебя» высмеивались протесты против Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Европейский вещательный союз (ЕВС) решил, что песня от белорусского коллектива «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» нарушает неполитическую природу конкурса". Теперь единственный вариант попасть на «Евровидение» — переделать текст.

Лидер группы «Галасы ЗМеста» уже заявил, что Беларусь может сама отказаться от участия в конкурсе. Ранее так поступила Армения.

Сначала планировалось, что на «Евровидении» Беларусь представят победители национального отбора в 2020 года — группа VAL. Но участники этого дуэта давали интервью с негативной оценкой ситуации в стране. В результате «Белтелерадиокомпания» отказалась выдвигать VAL, заявив: «У артистов отсутствует совесть».

Напомним, певицу Manizha, которая должна представить на «Евровидении» Россию, атаковали многочисленные хейтеры.

Фото: скриншот

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Чапкис с сыном

Рассерженный сын Чапкиса покинул Украину

Маша Борисова

Убийство 7-летней Маши Борисовой: тело задушенного ребенка подбросили спустя четверо суток

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес смутила фанатов расставленными голыми ногами

Булитко

Крики не помогли: ужинавшую Викторию Булитко «нагло ограбили»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер