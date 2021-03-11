Организаторы «Евровидения» забраковали песню представителей Беларуси и удалили ее с YouTube

На конкурс «Евровидение» не пропустили группу из Беларуси «Галасы ЗМеста», в песне которой «Я научу тебя» высмеивались протесты против Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Европейский вещательный союз (ЕВС) решил, что песня от белорусского коллектива «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» нарушает неполитическую природу конкурса". Теперь единственный вариант попасть на «Евровидение» — переделать текст.

Лидер группы «Галасы ЗМеста» уже заявил, что Беларусь может сама отказаться от участия в конкурсе. Ранее так поступила Армения.

Сначала планировалось, что на «Евровидении» Беларусь представят победители национального отбора в 2020 года — группа VAL. Но участники этого дуэта давали интервью с негативной оценкой ситуации в стране. В результате «Белтелерадиокомпания» отказалась выдвигать VAL, заявив: «У артистов отсутствует совесть».

Напомним, певицу Manizha, которая должна представить на «Евровидении» Россию, атаковали многочисленные хейтеры.

Фото: скриншот

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter