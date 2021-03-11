Зоозащитники возмутились клипом Go_A для «Евровидения»

Группа Go_A, которая в мае 2021 года будет представлять Украину на «Евровидении», вызвала возмущение у зоозащитников. Причиной стал клип группы на конкурсную песню «Шум». В съемках авторы использовали краснокнижную птицу — курганника или степного канюка.

Зоозащитная организация UAnimals объясняет, что в Украине курганник находится под угрозой исчезновения — осталось всего две сотни птичьих пар. Поэтому и вызывает недовольство, что вымирающий вид эксплуатируется в развлекательных целях.

«Курганник внесен в Красную книгу Украины, и даже владение этой птицей должно подтверждаться специальными документами», — говорят зоозащитники. Эксплуатация представителей краснокнижного вида допускается лишь в исключительных случаях: для размножения, расселения, разведения, для воспроизводства популяции.

«Эксплуатация животных — это жестокость и пережиток прошлого, и нам стыдно, что именно в этом контексте нашу страну будут видеть в мире», — говорят в UAnimals.

Напомним, ранее зрители раскритиковали новый клип Go_A из-за того, что съемки велись в зоне отчуждения, а в итоговое видео попали кадры с Чернобыльской АЭС.

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