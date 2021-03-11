«Красотка-парижанка»: Гузеева впечатлила поклонников переменой имиджа
Российская телеведущая Лариса Гузеева готовится участвовать в жюри нового шоу — она кардинально сменила имидж. Фото своего нынешнего образа артистка опубликовала в Instagram.
«Скоро стартует новое шоу „ТикТок Талант“! И я рада сообщить, что вошла в состав жюри», — анонсировала Лариса Гузеева.
На фото, сделанных в гримерке и студии во время съемок шоу «ТикТок Талант», актриса выглядит совершенно иначе, чем в привычной роли ведущей передачи «Давай поженимся». В жюри нового шоу будет участвовать и Регина Тодоренко.
Фолловеры бурно отреагировали на изменения в облике Гузеевой: «Как всегда мудрая, рассудительная и красивая мэм!», «Ларисочка, вы как всегда неотразимы», «Обожаю».
Напомним, Гузееву внесли в базу «Миротворца» за незаконное посещение оккупированного Крыма и за антиукраинскую пропаганду.
Ранее сообщалось, что Дантес язвительно назвал Гузееву самой главной невестой РФ.
Фото из Instagram Ларисы Гузеевой115
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