«Красотка-парижанка»: Гузеева впечатлила поклонников переменой имиджа

Российская телеведущая Лариса Гузеева готовится участвовать в жюри нового шоу — она кардинально сменила имидж. Фото своего нынешнего образа артистка опубликовала в Instagram.

«Скоро стартует новое шоу „ТикТок Талант“! И я рада сообщить, что вошла в состав жюри», — анонсировала Лариса Гузеева.

На фото, сделанных в гримерке и студии во время съемок шоу «ТикТок Талант», актриса выглядит совершенно иначе, чем в привычной роли ведущей передачи «Давай поженимся». В жюри нового шоу будет участвовать и Регина Тодоренко.

Фолловеры бурно отреагировали на изменения в облике Гузеевой: «Как всегда мудрая, рассудительная и красивая мэм!», «Ларисочка, вы как всегда неотразимы», «Обожаю».

Напомним, Гузееву внесли в базу «Миротворца» за незаконное посещение оккупированного Крыма и за антиукраинскую пропаганду.

Ранее сообщалось, что Дантес язвительно назвал Гузееву самой главной невестой РФ.

Фото из Instagram Ларисы Гузеевой

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