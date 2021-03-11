«Он очень на меня обижен»: Асмус разоткровенничалась о Харламове, детях и своей «большой боли»

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что после развода с Гариком Харламовым им не удалось сохранить теплые отношения. «Все сложно. Он очень обижен на меня», — рассказала Кристина своим подписчикам в Instagram.

Сейчас, когда брак уже в прошлом, Кристина настроилась на новые отношения и не исключает, что в новом семейном союзе у нее будет много детей.

«Сейчас дочь для меня главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше… Я прямо завидую мамам с двумя, тремя, четырьмя детьми», — рассказала Асмус.

Ответила Кристина и на вопрос о самых тяжелых моментах из прошлого. Актриса призналась: если бы была возможность что-то изменить в жизни, то уделяла бы больше внимания старшим членам семьи. «Я мало успела с бабушкой… Это моя большая боль», — говорит Асмус.

Напомним, летом 2020 года Харламов и Асмус объявили, что разводятся. Брак продержался восемь лет. Было решено, что Кристина будет жить с дочерью в новом особняке на Рублевке, а Гарику останется московская квартира.

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter