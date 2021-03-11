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Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски родила сына

21:23 11 марта 2021
ратаковски

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски родила сына. Первые фото с малышом Ратаковски опубликовала в Instagram.

Малышу уже выбрали имя. Дома его будут называть Слай, а полное имя мальчика — Сильвестр Аполло Беар.

«Слай появился на свет 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и полное любви утро моей жизни», — написала Эмили.

Напомним, Эмили Ратаковски во время беременности признавалась, что чувствует себя то Винни-Пухом, то богиней плодородия. О своей беременности актриса рассказала в октябре 2020 года и уже в статусе будущей матери снялась для обложки Vogue.

На солидных сроках беременности Ратаковски снималась в откровенном бикини. Позже модель выложила в Instagram фотосессию, для которой позировала абсолютно обнаженной.

Эмили Ратаковски 29 лет. В модельный бизнес она пришла в 14-летнем возрасте. Кроме съемок для известных фешн-брендов, Ратаковски появилась в ряде сериалов и в музыкальных клипах. В феврале 2018 года Ратаковски вышла замуж. Ее избранником стал актер и продюсер Себастиан Беар-Макклард. Церемония состоялась в мэрии Нью-Йорка, без гостей и торжественной части.

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