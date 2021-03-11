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Шоу-бизнес

Гарик Харламов рассмешил феерической видеопародией на шоу «Маска»

22:51 11 марта 2021
маска

Гарик Харламов, по-видимому, устал от предсказуемости сценария в российской версии шоу «Маска». Шоумен опубликовал в Instagram пародию на детектив-шоу. Зрители согласились, что она смешнее и интереснее оригинального телепродукта.

За основу был взят выпуск шоу, где рассекретили музпродюсера Иосифа Пригожина, скрывавшегося под маской Ананаса.

Комментаторы согласны: в версии от Харламова появились и юмор, и интрига:

Напомним, жюри в российской версии шоу «Маска» часто критиковали за реплики не к месту и за предсказуемость.

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