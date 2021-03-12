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Шоу-бизнес

«Это заразно»: Дженнифер Лопес решила поднять настроение своим фанатам

7:05 12 марта 2021
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, которая накануне смутила фанатов фривольной фотографией на кровати, на этот раз решила поднять настроение своим подписчикам в Instagram, которых у нее 146 миллионов. И опубликовала видео, где смонтированы эпизоды различных телешоу прошлых лет, в которых она искренне хохочет."

«Найдите повод посмеяться сегодня. Посылаю всем любовь», — подписала этот пост 51-летняя актриса и певица.

«Это заразно — не хуже ковида. Меня теперь тоже тянет смеяться», «Заразительный смех», «Ты смеешься лучше всех в мире» — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Какая милашка!»: Дженнифер Лопес удивила экстравагантной прической, сидя в ванне.


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