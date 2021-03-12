«Не понимаю. Такая красотка»: Мишель Андраде записала мать в конкурентки

Удивившая фолловеров в TikTok неприличным жестом на видео, украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде решила исправиться и записала новый ролик. Он размещен в Instagram-stories девушки.

В кадр Андраде пригласила собственную маму Светлану, сосредоточив все внимание на красоте неувядающей блондинки.

«Вышла с мамой я, и тут вау, не понимаю, кто рядом со мной сидит — такая красотка!», — говорит Мишель.

Судя по всему, видео было записано за барной стойкой.

Подпись под ним гласит: «Девочки. К-конкуренция».

Мишель Андраде родилась 10 ноября 1996 года в боливийском городе Кочабамба. Ее мать Светлана по национальности украинка, а отец Марио — боливиец.

Напомним, недавно благодаря участию в трепел-шоу «Орел и Решка» девушка впервые за три года побывала в гостях у отца в Боливии.

Фото Новый канал

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