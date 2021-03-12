Истомилась? Расставшейся с мужем Ани Лорак явился знак

Выступающая в России украинская певица Ани Лорак никак не восстановит душевное равновесие после недавней встречи с бывшим супругом Муратом. Об этом свидетельствуют и фото, выложенные Лорак в stories Instagram.

На первом из них сама судьба намекает ей о близости новой любви — сердечко само собой появилось в пенной ванне, в которой Ани решила расслабиться после тяжелого дня.

На втором же к ее ногам ластится новый любимец — песик Тоша, пытаясь утешить хозяйку.

Напомним, ранее Лорак похвалилась «лучшей подругой», которая останется с ней при любых невзгодах.



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