Популярный актер из сериала «Звездные врата» погиб на пляже в Калифорнии

Поклонники американского научно-фантастического сериала «Звездные врата» во всем мире выражают соболезнования близким Клиффа Саймона, который играл роль Ба’ала. 9 марта 58-летний актер скоропостижно скончался в Лос-Анджелесе после трагического инцидента на знаменитом пляже Топанга. Саймон занимался кайтсерфингом. Это набирающий популярность вид спорта, когда серфингист стремительно перемещается по волнам, управляя воздушным змеем.

Клифф Саймон родился 7 сентября 1962 года в Йоханнесбурге, ЮАР. В детстве мечтал стать пловцом и усиленно занимался плаванием. Он также увлекался спортивной гимнастикой и добился хороших результатов в обоих видах спорта.

В 1975 году его семья переехала в Великобританию. Саймон завершил там свое образование и был включен в британскую олимпийскую сборную по плаванию. Он выступил на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. После этого поступил в университет Хьюстона в Техасе. Прожив с США три года, Клифф вернулся в ЮАР и пошел добровольно служить в Военно-воздушные силы этой страны.

В 1997 году из-за крайне высокого уровня преступности в Йоханнесбурге Саймон, будучи женатым, решил переехать в США. В 2000 году он сыграл свою первую роль в Голливуде в популярном детективном сериале «Нэш Бриджес».

Клифф Саймон в роли Ба’ала

В 2001 году ему дали роль Ба’ала в «Звездных вратах», которая принесла ему широкую известность. Он снимался в этом сериале на протяжении семи лет. Другими заметными ролями Саймона на телевидении стали его актерские работы в сериалах «24 часа», «Под прикрытием», «Морская полиция: Лос-Анджелес».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти популярного американского актера Джеффри Скотта, игарвшего в культовых сериалах «Династия» и «Даллас».

232

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter