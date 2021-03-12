Внук Пугачевой столкнулся с шедевром за рамками своего понимания

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков не устает восторгаться японским аниме-сериалом «Наруто». В связи с этим он сделал новое признание в Instagram.

«Я много чего смотрел, но „Наруто“ вышел за рамки моего понимания. Мало назвать шедевром», — написал Никита в stories.

20 января 2021 года это аниме попало в список запретных в России. Соответствующее решение принял Колпинский суд Санкт-Петербурга, который по представлению прокуратуры постановил запретить деятельность интернет-ресурсов, распространяющих аниме, как содержащих сцены насилия и жестокости.

По мнению представителей надзорного ведомства, аниме «Тетрадь смерти», «Наруто», «Токийский террор» и «Эльфийская песнь» оказывают «негативное влияние на неокрепшую психику подростков», а также способствуют развитию агрессии и суицидальных мыслей.

Отметим, что Никита Пресняков, которого регулярно критикуют за проявления детства, является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, незаконную концертную деятельность в аннексированном Крыму.



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