27.65 / 27.84 32.92 / 33.28
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Ой, кого съели?» Жена Андрея Макаревича озадачила подписчиков блюдом

10:04 12 марта 2021
Андрей Макаревич с супругой

Известного любовью к макаронам Андрея Макаревича посадили на диету. Именно так поняли фолловеры его супруги Эйнат Кляйн фото, выложенное в Instagram.
На снимке присутствует тарелка с неким предметом, напоминающим обглоданный хвостик.

«Ужин», — лаконично прокомментировала фото его автор.

«Ой, кого съели?», «Стивен Кинг нервно курит в сторонке», «О! Хвостик! Это же самый смак», «Макар худеет», — отозвались подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто попросили рецепт «блюда», а даже те, кто сами придумали, как «это» приготовить.

Напомним, Макаревич с супругой часто готовят вместе, выкладывая видео приготовления авторских блюд в YouTube.

Фото Instagram Эйнат Кляйн

215

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Меган Маркл и принц Гарри

«Кейт Миддлтон нельзя втягивать в праздные сплетни»: команда Меган Маркл слила информацию о ее переписке с дворцом

Алексей Потапенко с сыном

Что-то пошло не так: решивший впечатлить сына автомобилем Потап «травмировал» его

Maruv

Maruv показала редкую страстную сцену с мужем

маска

Гарик Харламов рассмешил феерической видеопародией на шоу «Маска»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер