«Ой, кого съели?» Жена Андрея Макаревича озадачила подписчиков блюдом

Известного любовью к макаронам Андрея Макаревича посадили на диету. Именно так поняли фолловеры его супруги Эйнат Кляйн фото, выложенное в Instagram.

На снимке присутствует тарелка с неким предметом, напоминающим обглоданный хвостик.

«Ужин», — лаконично прокомментировала фото его автор.

«Ой, кого съели?», «Стивен Кинг нервно курит в сторонке», «О! Хвостик! Это же самый смак», «Макар худеет», — отозвались подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто попросили рецепт «блюда», а даже те, кто сами придумали, как «это» приготовить.

Напомним, Макаревич с супругой часто готовят вместе, выкладывая видео приготовления авторских блюд в YouTube.

Фото Instagram Эйнат Кляйн

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