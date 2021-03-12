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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин попал под «травлю» коллег из-за участия в «Маске»

10:36 12 марта 2021
Иосиф Пригожин с маской

Российский певец и шоумен Александр Ревва («Артур Пирожков») поддержал нелицеприятное мнение коллеги Гарика Харламова о российской версии шоу «Маска». Причем поводом для его пародии также стало «эпохальное» появление в костюме «Ананаса» продюсера Иосифа Пригожина.

В опубликованном Реввой ролике зрители шоу смотрят в бинокли на процесс деторождения у носорога, показанный в комедийном фильме «Эйс Вентура-2. Когда природа зовет».

«Снимайте маски, господа, и легче будет жить тогда», — комментирует пародию шоумен.

Иосиф Пригожин — фигурант базы «Миротворца» как пособник российских оккупантов и нарушитель государственной границы Украины.

Примечательно, но российский актер Станислав Садальский, также «оценивший» Пригожина в новой роли, считает, что продюсер только выдал себя за человека в маске ананаса, а на самом деле костюм одел другой человек.

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