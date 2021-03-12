«За что не возьмется, все дело швах»: Садальский ехидно сообщил о беде у Галкина

Стас Садальский, недавно раскритиковавший коллегу Татьяну Васильеву, посмеялся над Максимом Галкиным, который лишился рекламодателя — основателя кондитерской фабрики «А.Коркунов» Андрея Коркунова. В своем Instagram Садальский сослался на решение Арбитражного суда Москвы, в соответствии с которым тот не только признал Коркунова банкротом, но и ввел в его отношении процедуру реализации имущества.

«Не успел Андрей Коркунов заплатить Максимке за рекламу своих шоколадных конфеток — тут же объявил себя банкротом», — съехидчал Стас в Instagram, показав архивное рекламное фото Галкина с конфетами от Коркунова.

Впрочем, некоторые фолловеры Стаса возмутились, заподозрив его в предвзятом отношении к коллеге.

Коркунов является также основным акционером крупного «Анкор Банка», который и подал в мае 2020 года заявление о банкротстве бизнесмена. Сам банк лишился лицензии в 2017 году.

Станислав Садальский и Максим Галкин оба являются фигурантами базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Отметим, что Максим Галкин часто постит рекламные материалы в соцсетях, привлекая к «бизнесу» и детей — Гарри и Лизу.

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