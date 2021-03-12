27.65 / 27.84 32.90 / 33.27
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«За что не возьмется, все дело швах»: Садальский ехидно сообщил о беде у Галкина

11:59 12 марта 2021
Стас Садальский

Стас Садальский, недавно раскритиковавший коллегу Татьяну Васильеву, посмеялся над Максимом Галкиным, который лишился рекламодателя — основателя кондитерской фабрики «А.Коркунов» Андрея Коркунова. В своем Instagram Садальский сослался на решение Арбитражного суда Москвы, в соответствии с которым тот не только признал Коркунова банкротом, но и ввел в его отношении процедуру реализации имущества.

«Не успел Андрей Коркунов заплатить Максимке за рекламу своих шоколадных конфеток — тут же объявил себя банкротом», — съехидчал Стас в Instagram, показав архивное рекламное фото Галкина с конфетами от Коркунова.

Впрочем, некоторые фолловеры Стаса возмутились, заподозрив его в предвзятом отношении к коллеге.

Коркунов является также основным акционером крупного «Анкор Банка», который и подал в мае 2020 года заявление о банкротстве бизнесмена. Сам банк лишился лицензии в 2017 году.

Станислав Садальский и Максим Галкин оба являются фигурантами базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Отметим, что Максим Галкин часто постит рекламные материалы в соцсетях, привлекая к «бизнесу» и детей — Гарри и Лизу.

151

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Меган Маркл и принц Гарри

«Кейт Миддлтон нельзя втягивать в праздные сплетни»: команда Меган Маркл слила информацию о ее переписке с дворцом

Алексей Потапенко с сыном

Что-то пошло не так: решивший впечатлить сына автомобилем Потап «травмировал» его

Maruv

Maruv показала редкую страстную сцену с мужем

Стас Садальский

«За что не возьмется, все дело швах»: Садальский ехидно сообщил о беде у Галкина

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер