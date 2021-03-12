Двойнику Зеленского примерещился Египет в Украине
Популярный актер-пародист студии «Квартал 95» Юрий Великий посетовал на отсутствие отдыха. К чему приводит накопившаяся усталость, актер показал в stories своего Instagram.
Так, он нашел общее между замерзшим полем и египетской пустыней.
«Египетского колорита» кадру добавило наличие в нем восходящего солнца и силуэтов «настоящих» пирамид (ими вполне могли быть горные терриконы в том же Кривом Рогу).
«Когда не съездил в отпуск и тебе везде мерещится Египет», — гласит подпись под видео.
Напомним, ранее юмористу пришлось оправдываться за созданный им образ блогера Анатолия Шария.
Фото Квартал 9554
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