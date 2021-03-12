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Шоу-бизнес

Сын Ротару посреди Майдана столкнулся с «аномалией»

13:19 12 марта 2021
Руслан Евдокименко

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко удивлен весенним похолоданием в Киеве. Фото заснеженного Майдана Незалежности он опубликовал в «сториз» своего Instagram.

«Весна», — сделал он ироничную подпись со смайликами.

Тем временем по прогнозам синоптиков, в пятницу, 12 марта, в Киеве до когнца дня ожидается резкое ухудшение погодных условий — сильный ветер, снижение температуры воздуха и снегопад.

В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко даже призвал руководителей предприятий и организаций по возможности сделать короткий рабочий день для своих сотрудников.

Напомним, снег и сильный ветер принес в Украину очередной циклон.

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