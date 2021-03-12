Привлекла толпу: мать Наташи Королевой «не смогла пройти мимо рояля»

75-летняя Людмила Порывай, мама певицы Наташи Королевой, порадовала окружающих, исполнив в общественном заведении на рояле песню «Подмосковные вечера». Она опубликовала видео в своем Instagram.

«Мимо рояля пройти не могу! А если есть рояль то конечно и поем все хором любимые песни! Хорошего всем настроения!» — подписала ролик Людмила Порывай.

На видео она играет на рояле и поет песню «Подмосковные вечера». При этом ей хором подпевают люди, в основном, пожилого возраста.

В комментариях отмечают, что видео снято в США: «Замечательно. А в Америке отменили масочный режим?«

Ранее сообщалось, что 75-летняя мать певицы Наташи Королевой опубликовала ответ хейтерам, напавшим на нее из-за за ролика в TikTok.

Фото из Instagram Людмилы Порывай

77

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter