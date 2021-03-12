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Шоу-бизнес

Видна кровь: жена Джигана появилась на публике с травмированной губой

13:39 12 марта 2021
Оксана Самойлова

Бизнесвумен Оксана Самойлова, супруга скандального российского рэпера Джигана, записала неожиданное утреннее видео, в котором пожаловалась на пробки и на прикушенную губу. Ролик травмированная красавица выложила в Instagram-stories.

По ее словам, она выехала на «производство», не выспавшись, и едет уже неизвестно сколько времени.

Напомним, ранее Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), который известен своими интрижками, приписали роман с американской моделью Эмили Ратаковски.

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