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Шоу-бизнес

Оксана Марченко на монастырской кухне: вышел второй фильм ее авторского проекта «Паломница»

13:47 12 марта 2021
Оксана Марченко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Оксана Марченко выпустила второй фильм своего авторского проекта «Паломница», серия которого посвящена одной из древнейших святынь православного мира — Киево-Печерской лавре. В серии покажут, как Марченко несла свое послушание на лаврской кухне.

«Продолжаю рассказ о своём паломничестве и моих новых открытиях… Я уже говорила, что темы, герои и события — не случайны… Сегодня выходит второй фильм о Киево-Печерской лавре… Вы узнаете о том, как 50 метров могут изменить жизнь на 180 градусов…» — написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

По словам телеведущей, этот фильм расскажет о покаянии.

«Священники будут говорить о таинстве исповеди и о встрече души с Богом после смерти. А герой серии в откровенном интервью поделится своей историей о том, как раскаяние в грехах кардинально изменило его жизнь», — отметила в анонсе Марченко.

Фильмы проекта «Паломница» не являются художественным вымыслом. Это реальное паломничество в православные монастыри Украины.

Посмотреть премьеру можно на официальном YouTube-канале телеведущей.

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