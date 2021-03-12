«Это запрещенный прием»: Наташа Королева пожаловалась на «соблазнение от Бори»
Певица Наташа Королева, внесенная в базу сайта «Миртворец» за концерты в оккупированном Россией Крыму, показала свой обед пере выступлением. Ролик она опубликовала в сториз Instagram.
Наташа Королева сидит за столом со своим другом — главой продюсерского центра «Овация» Борисом Рубиновским.
«Вот я такого никогда перед концертом не делаю, потому что это просто запрещенный прием, но Боря… вот Боря — соблазнитель» — говорит певица, показывая аппетитное блюдо — пирог на котором сверху лежит мороженое.
«Я тоже как и ты. Весь мой обед — пирог с мороженным и чай наш фирменный. Ну ничего, Наташенька, ты на концерте все отработаешь», — отвечает Рубиновский.
Напомним, Наташа Королева удивила историей о своем сыне и презервативе.
Фото из Instagram Наташи Королевой43
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