Ударилась в индуизм? Мария Максакова спела важнейшую мантру
Постройневшая Мария Максакова проявила себя с неожиданной стороны — она вдохновенно спела индуистскую мантру, показав видео в «сториз» своего Instagram.
Мария исполнила «Ом намах Шивая» (oṃ namah śivāya) — одну из важнейших мантр в индуизме. Ее часто называют Панчакшара-мантрой (мантрой пять слогов) и Агхора-мантрой (мантрой бесстрашия).
Напомним, вдова убитого в марте этого года в центре Киева бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Мария Максакова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о созданном ею благотворительном фонде, об отношениях со знаменитой мамой и о том, что влюбляется в Украину все больше и больше.
Фото Instagram Марии Максаковой
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