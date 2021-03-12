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Шоу-бизнес

После «воссоединения» с Ани Лорак ее экс-муж ретировался и попал в переделку

15:31 12 марта 2021
Мурат Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу, бывший муж певицы Ани Лорак, вернулся в Киев, где разгулялась непогода. Видео он опубликовал в сториз Instagram.

В Москве Мурат Налчаджиоглу повидался с дочерью Софией и побывал вместе с Ани Лорак на вечеринке у Филиппа Киркорова, а затем вернулся в Киев. Столица Украины встретила его непогодой — природные катаклизмы Налчаджиоглу показал на видео.

Напомним, на презентации новой песни Киркорова Мурат Налчаджиоглу сидел в одном из первых рядов и снимал действо на телефон. Затем он «засветился» радом с Лорак и дочкой Софией. При этом Филипп Киркоров, опубликовал совместное фото певицы Ани Лорак и ее бывшего мужа, порадовавшись за них.

Фото из Instagram

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