27.65 / 27.83 32.89 / 33.25
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Виктория Булитко забраковала одного из «холостяков»

15:30 12 марта 2021
булитко

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко записала смешное видео для Instagram о том, как проходит тест: «Какой „Холостяк“ тебе подходит?». В украинской версии романтического шоу отсняты уже 11 сезонов. Среди одиннадцати героев, появлявшихся в разное время на экране, Виктории не подошел только один, и то по очень приземленным причинам.

Забраковала Булитко «Холостяка» из шестого сезона шоу — бизнесмена и продюсера из Грузии Иракли Макацария. «Он же в три раза больше меня», — возмущалась Виктория. «В четыре», — поправил ее Иракли.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Иракли Макацария рассказывал о закулисье шоу «Холостяк» и о странных и строгих требованиях продюсеров.

Несмотря на то, что проект «Холостяк» задумывался как шоу с хеппи-эндом, пока что единственной парой, сыгравшей свадьбу, стали участник 9-го сезона шоу Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова.

237

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Руслан Евдокименко

Сын Ротару посреди Майдана столкнулся с «аномалией»

Людмила Порывай

Привлекла толпу: мать Наташи Королевой «не смогла пройти мимо рояля»

Клифф Саймон погиб

Популярный актер из сериала «Звездные врата» погиб на пляже в Калифорнии

Maruv

Maruv показала редкую страстную сцену с мужем

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер