Виктория Булитко забраковала одного из «холостяков»

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко записала смешное видео для Instagram о том, как проходит тест: «Какой „Холостяк“ тебе подходит?». В украинской версии романтического шоу отсняты уже 11 сезонов. Среди одиннадцати героев, появлявшихся в разное время на экране, Виктории не подошел только один, и то по очень приземленным причинам.

Забраковала Булитко «Холостяка» из шестого сезона шоу — бизнесмена и продюсера из Грузии Иракли Макацария. «Он же в три раза больше меня», — возмущалась Виктория. «В четыре», — поправил ее Иракли.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Иракли Макацария рассказывал о закулисье шоу «Холостяк» и о странных и строгих требованиях продюсеров.

Несмотря на то, что проект «Холостяк» задумывался как шоу с хеппи-эндом, пока что единственной парой, сыгравшей свадьбу, стали участник 9-го сезона шоу Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова.



237

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter