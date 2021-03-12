Соседов рассказал, как в СССР раскручивали «ничем не выдающуюся» Пугачеву

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, находящийся в базе сайте «Миротворец», рассказал, как в Советском Союзе пиарили певицу Аллу Пугачеву. Этот момент он осветил в эфире программы «Ходят слухи».

По мнению Соседова, в Алле Пугачевой «ничего выдающегося не было». «Она была такой же певицей, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, она была нисколько не выше их», — сказал критик.

По его словам, то, что сейчас называется «пиар», было впервые опробовано на ней.

«В этом заслуга ее тогдашнего мужа Александра Стефановича. Он говорил: «Ты должна работать на контрастах — то пожар, то холод», — утверждает Соседов.

И Пугачева то появлялась в передаче нечесаная, то через несколько дней ее видели на экране уже с идеальной прической и тончайшим гримом.



Причем хитов, по словам Соседова, у Ротару было больше.

«Тогда это прошло, а сейчас уже не сработало бы», — подвел итог раскрутке Пугачевой критик.

Ранее сообщалось, что в поздравлении с праздником Киркоров не упомянул Пугачеву.

Фото: скриншот

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