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Шоу-бизнес

Попиарилась на скандале: Полякова обвинила Кароль в неискренности

17:38 12 марта 2021
полякова

Певица Оля Полякова считает, что ее конфликт с Тиной Кароль давно исчерпался бы, если бы Тина сама не подкидывала дров в огонь и не демонстрировала бы обиду. Полякова уверена, что Тина не хочет мириться и не искренна, когда предлагает руку дружбы. Об этом звезда заявила в интервью на YouTube-канале Люкс FM.

Полякова считает, что сделала все от нее зависящее, чтобы загладить инцидент на шоу «Маска». «Я сразу поняла, что высказалась некорректно, извинилась и пошла дальше. А все, что произошло потом — это фарс и пиар-кампания… Я попросила прощения. Принять мои извинения или нет — это уже выбор артиста», — говорит певица.

Ольга уверена, что это ее оппонентка не хочет, чтобы страсти поутихли: «Сама подогревает и при этом типа обижается. Так ты определись: ты обиделась или ты делаешь пиар».

У певиц до сих пор не было возможности пообщаться лично. «Когда на программе „Світське життя“ Тина стояла в двух метрах от меня, а потом просто развернулась и ушла, перед этим дав интервью про „руку дружбы“, то о чем это говорит… Я видела ее на расстоянии вытянутой руки… Она развернулась и убежала от меня», — вспоминает Полякова.

Певица уверена, что в будущем накал страстей поутихнет, и конфликт сойдет на нет. «Уверена, мы будем общаться, ведь эта ситуация выеденного яйца не стоит. Поверьте, она не обиделась и я не хотела ее обидеть», — подытожила Полякова.

Напомним, ранее Тина Кароль заявила, что будет использовать громкую историю с Поляковой для промокампании своего клипа «Скандал».

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