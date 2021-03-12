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Шоу-бизнес

«Как же так, доченька?»: Агутин растрогал поклонников постом о внебрачной дочери

18:55 12 марта 2021
Леонид Агутин

Российский певец Леонид Агутин, внесенный в базу сайта «Миротворец», поздравил внебрачную дочь Полину Воробьеву с 25-летием. Пост он опубликовал в своем Instagram.

«Как же так, доченька? Юбилей уже! 25 лет! Когда это всё случилось? Когда успело? Старшенькая моя, Поленька! Всё с тебя началось. С твоим появлением на свет я понял, что я взрослый и могу быть каким-никаким отцом», — написал Агутин.

Поклонники растроганы таким трогательным поздравлением: «Какие правильные слова отца дочери! Поздравляю вашу доченьку, всего ей самого доброго! Думаю, ей очень повезло с папой!«

Издание HELLO! сообщает, что мать Полины Воробьевой — балерина, преподаватель в балетной школе Марина Воробьева. Дочь живет вместе с ней. Леонид Агутин познакомился с Мариной Воробьевой в 1994 году в Париже. 12 марта 1996 года родилась их дочь Полина, после расставания родителей она осталась жить с матерью.

Леонид Агутин с Полиной Воробьевой

Напомним, ранее шоумен Отар Кушанашвили обвинил Леонида Агутина в предательстве.

Фото из Instagram Леонида Агутина

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