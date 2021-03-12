«Волшебно»: 58-летняя Деми Мур в полностью прозрачном платье показала идеальную фигуру

Голливудская актриса Деми Мур, которая ранее вызвала слухи о том, что сделала пластическую операцию, опубликовала в Instagram стильную фотографию, покорившую ее подписчиков.

58-летняя кинозвезда позирует спиной к камере в длинном и полностью прозрачном платье с открытой спиной. Сквозь тонкую ткань просвечивают стройные ноги бывшей жены Брюса Уиллиса и Эштона Кутчера. Мать троих взрослых дочерей сохранила идеальную фигуру.

«Великолепна», «Какое волшебное фото», «Ах, что за платье!», «Фантастично», «Деми, будь моей девушкой!», «Хочу такое же тело. Пропущу сегодня обед» — писали в комментариях восхищенные фанаты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Деми Мур раскрыла секрет своей странной внешности в беседе с Наоми Кэмпбелл.

Фото Instagram/Vogue

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