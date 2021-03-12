Асмус призналась, что хотела бы стать лесбиянкой
Российская актриса Кристина Асмус после разрыва с Гариком Харламовым сосредоточилась на карьере и мечтает о новых ролях. Перед своими подписчиками в Instagram Асмус не стала таиться и призналась, что хотела бы сыграть лесбиянку.
Также актриса ответила на часто задаваемый вопрос о ее новых романах.
«Очень частый вопрос: почему я до сих пор не в отношениях. У меня встречный вопрос: По какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребенком можно что-то понять?» — заявила Кристина.
Напомним, ранее Асмус в рамках дня откровенных ответов рассказала о своих мечтах, о Харламове и о самой большой боли.
Фото asmuskristina/instagram114
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter