Асмус призналась, что хотела бы стать лесбиянкой

Российская актриса Кристина Асмус после разрыва с Гариком Харламовым сосредоточилась на карьере и мечтает о новых ролях. Перед своими подписчиками в Instagram Асмус не стала таиться и призналась, что хотела бы сыграть лесбиянку.

Также актриса ответила на часто задаваемый вопрос о ее новых романах.

«Очень частый вопрос: почему я до сих пор не в отношениях. У меня встречный вопрос: По какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребенком можно что-то понять?» — заявила Кристина.



Напомним, ранее Асмус в рамках дня откровенных ответов рассказала о своих мечтах, о Харламове и о самой большой боли.

Фото asmuskristina/instagram

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