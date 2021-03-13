Моргенштерн приехал в Киев: в «Дизель шоу» показали выступление «короля из Хайфы»
В пятничном выпуске «Дизель шоу» артисты решили «хайпонуть» на имени популярного в одной из соседних стран исполнителя Моргенштерна.
Сначала основатель и бессменный руководитель «Дизель студио» Егор Крутоголов показал «типичное исполнение» «певцом» одного из его «хитов».
Так, в ролике Егора спросили, знает ли он, кто такой Моргенштерн, и когда тот ответил, что указанный исполнитель постоянно надоедает ему в TikTok, его попросили напеть одну из песен певца.
В ответ Крутоголов «пропел» отрывок из «произведения» «Мечтал — теперь мое», вызвав неоднозначную реакцию у проходящих мимо людей.
Затем идею с Моргенштерном «дизеля» развили во время своего выступления, разыграв ситуацию, когда в Киев вместо российского певца приезжает его тезка из израильского города Хайфа.
На видео с 44:00:
«Новая версия» Моргенштерна, похоже, понравилась зрителям, о чем они сообщили в комментариях к видео.
Напомним, ранее сам Моргенштерн дал понять, что хотел бы стать героем российской версии «Холостяк» вместо «коллеги» Тимати.
Фото Tolk781
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