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Шоу-бизнес

Стала взрослой и еще больше похожа на маму: Лиза Галкина удивила своей «новой внешностью»

11:01 13 марта 2021
Лиза Галкина

Обаятельная дочка Примадонны и Максима Галкина Елизавета часто появляется на своей странице в социальной сети на фотографиях и в видероликах.

В опубликованном в пятницу посте Лиза предстала перед поклонниками в бежевом платьице с кошками и белых колготках. Ее волосы собраны, а сама девочка выглядит очень серьезной.

«Лиза уже такая взрослая», — подписали блогеры фотоснимок.

В комментариях поклонники звездного семейства отметили, что Лиза очень похожа на Аллу Пугачеву, и традиционно осыпали девочку комплиментами.

«Очень похожа на Аллочку! Счастья и успехов во всем!»; «Какая разница, на кого похожа. Счастья этому ангелу»; «Милашка! Очень приятная девочка!»; «Сразу видно, воспитанная, красивая»; «Расцветает ангел»; «И такая хорошенькая и вкусная, как пирожок»; «Маленькая кисуля!»; «Такая ты уже большая, серьезная», — прокомментировали фанаты.

Напомним, Лиза Галкина растет настоящей модницей. Она периодически устраивает дома дефиле, наряжаясь в самые разные платья и костюмы, иногда даже мамины.

Фото Instagram фан-клуба Лизы Галкиной

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