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Шоу-бизнес

Dan Balan ни при чем? Тина Кароль впервые за долгие годы появилась в «беременном» платье

11:34 13 марта 2021
Тина Кароль

На днях популярная певица Тина Кароль отправилась в большой тур по южным областям страны и уже первые дни выступлений немало удивили ее поклонников.

Так, на одном из фанатских аккаунтов 36-летней звезды в пятницу появился ролик выступления в Запорожье, особенностью которого стал наряд певицы, который в некоторых кругах принято называть «платьем для беременных».

 

Это широкий наряд, похожий на известные "накидки" Аллы Пугачевой времен, когда у нее были проблемы с весом. Но ведь у Тины вес в норме, что она показала в последнем клипе "Скандал".

Поэтому после некоторых раздумий фанаты быстро пришли к решению, что, похоже, их любимица беременна и устроили ей настоящую овацию с криками и аплодисментами.

Также они держали листы бумаги, на которых заявили о радости от встречи с Тиной.

Через несколько часов ситуация повторилась в курортном Бердянске – такая же зашкаливающая от эмоций встреча и тот же наряд.

 

Но в городе на Азове некоторые слишком ретивые поклонницы и поклонники, похоже, уже начали фантазировать о необычном «положении» Тины и обсуждать, связано ли оно с поведением двух звезд на певческих конкурсах.

Тем более, что сама певица время от времени делает неоднозначные намеки на «семейные» отношения с популярным певцом.

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