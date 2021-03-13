Пока Мурат спешил в Киев, Ани Лорак «отметилась» в обществе олигарха из окружения Путина и Лукашенко

Бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, рассказавший трагическую историю о полной препятствий дороге в Киев, возможно, и не знал, что в это время его экс-суженая не теряла времени даром и проводила время в обществе российского миллиардера, одного из богатейших людей этой страны, Михаила Сафарбековича Гуцериева.

Правда, повод для встречи у нее был более чем убедительный — 9 марта мужчине, который хорошо знаком с президентом РФ Владимиром Путиным и «бацькой» Александром Лукашенко исполнилось 63 года.

О встрече Ани Лорак сама рассказала в сторис.

Артистка поздравила предпринимателя с праздником, показав общий кадр, где позировала в черном облегающем платье на одном из мероприятий, в то время как Михаил Гуцериев нежно обнимал Каролину за талию. Женственный образ звезда дополнила вечерним макияжем с акцентом на глазах и аксессуарами в виде массивных сережек с драгоценными камнями.

Еще одним «оправданием» для встречи с олигархом может быть то, что Гуцериев является автором композиции «Sugar», с которой исполнительница Наталья Гордиенко отправится покорять песенный конкурс «Евровидение 2021» от Молдовы вместе с поддержкой старого друга Лорак, певца Филиппа Киркорова и его команды.

Как писали «ФАКТЫ», несколько лет назад российский миллиардер Михаил Гуцериев устроил торжество в честь свадьбы своего 28-летнего сына Саида и 19-летней Хадижы Ужаховой. На свадьбе спели Стинг, Дженнифер Лопес и Алла Пугачева.

Фото сайт Ани Лорак

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