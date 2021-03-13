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Считают святым и просят о помощи: СМИ рассказали о ситуации на могиле похороненного в Умани стилиста Пугачевой

13:14 13 марта 2021
Александр Шевчук

После смерти известного стилиста Александра Шевчука, популярного в московской тусовке, на его могилу в Умани зачастили приверженцы однополых отношений, пишет dni.ru.

По его информации, могила стала местом паломничества таких людей. Среди них якобы распространилась легенда о том, что дух Александра готов помогать им во всем. На кладбище стягиваются однополые парочки, умоляющие покойного дать им всегда отличную потенцию, а геи-одиночки просят избавить от проблем с поиском партнера.

Чтобы задобрить дух, паломники несут предмет, который мог спасти жизнь Шевчука: тюбики с анальной смазкой. А для пущей верности устраиваются на могиле на ночь: уверены, что «переспать» с духом — более надежный способ донести свою просьбу до собственного святого, каковым теперь считают Шевчука.

Как известно, Александр Шевчук скончался вечером 24 января. Дома у 54-летнего мужчины проходила веселая вечеринка любителей однополой любви, окончившаяся трагедией. Соратники вызвали скорую, но уже было поздно. Тело кремировали в Москве, а урну с прахом родственники увезли на родину Шевчука — в город Умань.

Как писали «ФАКТЫ», Примадонна российской эстрады Алла Пугачева проигнорировала похороны своего звездного стилиста и даже не прислала на церемонию прощания цветы.

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