Мать подняла руку: Светлана Лобода рассказала о пережитом домашнем насилии

Несмотря на успех и полную независимость, 38-летней певице и телеведущей Светлане Лободе также пришлось в свое время пережить домашнее насилие. Об одном из случаев артистка рассказала в пятницу, 12 марта, в шоу «Вечерний Ургант».

В беседе с Иваном Ургантом блондинка вспомнила неприятный эпизод из своего детства, когда мать подняла на нее руку. Это произошло, когда будущей звезде было всего 17 лет, и она пришла домой, перед этим накачавшись алкоголем.

«Я выкрасила часть волос в зеленый цвет. И вот прихожу я такая пьяненькая, мама видит меня, хватает за волосы и тащит в ванну смывать краску. Это был единственный такой инцидент», — рассказала Лобода.

В будущем, к счастью, отношения с родительницей у Светланы наладились. Сейчас женщины проводят довольно много времени вместе и вообще стали очень близки. Певица говорит, что считает мать лучшей подругой, которой можно доверить любые вопросы. При этом все, что связано с творчеством и организацией концертной деятельности, Лобода предпочитает решать самостоятельно.

«Моя мама — уникальный человек. Она очень добрая, отзывчивая. Мы практически никогда не ссоримся», — рассказала певица.

Напомним, Наталья Лобода часто сопровождает звездную дочь в ее поездках за границу.

Фото СтарХит



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