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Шоу-бизнес

«Это жизнь»: молодая жена Петросяна впервые рассказала об отношении к Елене Степаненко

16:29 13 марта 2021
Евгений Петросян

32-летняя жена включенного в базу сайта «Миротворец» российского юмориста Евгения Петросяна впервые рассказала о том, как относится к бывшей жене сатирика, пишет «Собеседник».

Так, Татьяна Брухунова утверждает, что никакого негатива к Елене Григорьевне не испытывает, несмотря на многие не слишком корректные высказывания со стороны последней. Более того, Брухунова по-прежнему относится к бывшей сопернице с уважением.

«Я считаю, что та ситуация, которая произошла с нами — это жизнь, и негативировать кому-то — глупо. Это же до человека не доходит, а тебя разрушает. Поэтому я не испытываю к Елене Григорьевне какого-то негатива, и я не имею права на это», — улыбается уроженка Тулы.

Напомним, молодая помощница стала уже пятой женой Евгения Вагановича. Ради Брухуновой юмористу пришлось бросить Елену Степаненко, с которой он прожил в браке 33 года. Несмотря на все насмешки недоброжелателей, пара продолжает демонстрировать гармонию и взаимопонимание.

Кроме того, Татьяна подарила Петросяну малыша, которому на днях исполняется годик. Брухунова признается, что находит в материнстве очень большую радость. В интервью женщина объяснила, почему публикует в микроблоге так мало фотографий маленького Вагана.

«Его усадить в кадр практически невозможно. Он постоянно в движении, и поймать его, сфоткать — это задачка на миллион!» — добавила Брухунова.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Петросян удивил своих поклонников новым постом в Instagram. Он опубликовал снимок рядом со статуей в здании торгового центра Time Warner Center в Нью-Йорке.

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