Олег Винник рассказал, кто выступил инициатором их развода с женой

Известный российский бизнесмен Олег Винник заявил, что решил расстаться со своей новой женой Алекс, пишет СтарХит.

«Расстаться решил я, Алекс не сопротивлялась», — подчеркнул 36-летний Винник в беседе с подписчиками.

По словам предпринимателя, серьезный разлад в семье произошел вовсе не из-за измены со стороны супруги, а отсутствия взаимопонимания. Сейчас пара не общается, и Олегу даже не интересно, как себя чувствует Алекс, которая еще пару месяцев назад посвящала ему трогательные посты.

«До встречи с тобой в моем мире было одно Рождество, которое в Болгарии празднуют 25 декабря. Теперь в нашей совместной жизни в два раза больше праздников и хорошего настроения. С Рождеством вас, дорогие мои! Дополняйте друг друга, счастья вам, любви безграничной! Пусть сбываются все планы и мечты», — делилась брюнетка в начале января.

Пока супруга Винника не комментирует причину разрыва, лишь пытается заверить публику, что с ней все хорошо.

«Желаю вам здоровья, если оно есть — все остальное возможно. Любите себя, будьте любимыми! Встаньте перед зеркалом и скажите себе: „Я принимаю себя такой, какая я есть. Мне нравится мое тело и лицо, желание усовершенствовать что-то в своей внешности не вызывает у меня протеста и отторжения. Я люблю себя!“. Быть женщиной и следовать своей женской природе — означает жить с открытым сердцем, реализуя всю заложенную в нем любовь», — подчеркнула 22-летняя Алекс.

Как писали «ФАКТЫ», когда Винник впервые заявил о разводе, то его слова стали сюрпризом не только для его подписчиков, но и для самой Алекс.

«Я в шоке», — написала тогда девушка в социальной сети.

Фото: Instagram Олега Винника

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