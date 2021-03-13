Лучше Моргенштерна: Лиза Галкина прочитала заводной рэп о своей маме Алле

Повзрослевшая Лиза Галкина хорошо учится в школе, занимается рисованием, совершенствует игру на пианино и выступает перед гостями, когда Алла Пугачева устраивает званые вечера.

А вот накануне девочка решила похвастаться новыми достижениями: оказывается, Лизе совершенно не чужда современная молодежная культура.

Максим Галкин запечатлел наследницу, когда она читает зажигательный рэп, посвященный любимой маме Алле.

«Я сегодня вышла на улицу и кто-то мне звонил. Я ответила ему, а это оказалась мама. Она сказала, что не приедет сегодня ночью и не зайдет ко мне в комнату поиграть с нею», — поет Лиза.

Читатели блога с воодушевлением приняли «песню», отметив, что она воспринимается лучше, чем некоторые «произведения» известных рэперов.

На ролике видно, как Гарри пытается помочь сестре петь, но, к сожалению, в момент его «вступления в партию» запись оборвалась. Тем не менее, совместное выступление детей Галкина и Пугачевой наверняка состоится.

Ранее Максим Галкин снял видео, в котором дети весело пляшут вместе с Аллаой Борисовной.

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