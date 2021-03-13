27.65 / 27.83 32.90 / 33.23
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лучше Моргенштерна: Лиза Галкина прочитала заводной рэп о своей маме Алле

17:54 13 марта 2021
Лиза

Повзрослевшая Лиза Галкина хорошо учится в школе, занимается рисованием, совершенствует игру на пианино и выступает перед гостями, когда Алла Пугачева устраивает званые вечера.

А вот накануне девочка решила похвастаться новыми достижениями: оказывается, Лизе совершенно не чужда современная молодежная культура.

Максим Галкин запечатлел наследницу, когда она читает зажигательный рэп, посвященный любимой маме Алле.

«Я сегодня вышла на улицу и кто-то мне звонил. Я ответила ему, а это оказалась мама. Она сказала, что не приедет сегодня ночью и не зайдет ко мне в комнату поиграть с нею», — поет Лиза.

Читатели блога с воодушевлением приняли «песню», отметив, что она воспринимается лучше, чем некоторые «произведения» известных рэперов.

На ролике видно, как Гарри пытается помочь сестре петь, но, к сожалению, в момент его «вступления в партию» запись оборвалась. Тем не менее, совместное выступление детей Галкина и Пугачевой наверняка состоится.

Ранее Максим Галкин снял видео, в котором дети весело пляшут вместе с Аллаой Борисовной.

182

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

Dan Balan ни при чем? Тина Кароль впервые за долгие годы появилась в «беременном» платье

Олег Винник на концерте

Метит на место Таюне? Олег Винник удивил трогательным исполнением песни с эффектной брюнеткой

Мурат Налчаджиоглу

После «воссоединения» с Ани Лорак ее экс-муж ретировался и попал в переделку

Потап, Настя, Осадчая и Грбунов

Звездные соседи-кумовья: в сети показали роскошные дома Потапа с Настей и Горбунова с Осадчей

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер