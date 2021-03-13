«Армен Борисович стал моим первым мужчиной»: жена Джигарханяна рассказала, как лишилась невинности в 21 год

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая супруга Армена Джигарханяна, вспомнила, что в 21 год лишилась девственности с актером Арменом Джигарханяном, который был ее мужем.

Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

По словам женщины, впервые она встретилась с Джигарханяном, когда ей было 16 лет. Со временем стали встречаться. Девственности с народным артистом она лишилась лишь спустя пять лет после знакомства.

«Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли», — рассказала Цымбалюк-Романовская.

По словам пианистки, с годами Джигарханян уже не мог проявлять себя на любовном фронте. Сказался серьезный возраст. Она уверяла его, что это естественный процесс и ничего страшного не произошло. По ее словам, интимные отношения никогда не стояли для нее на первом месте. А вот то, что они так и не стали родителями пианистку до сих пор расстраивает.

Когда Джигарханян заговорил о совместных детях ему было уже 76 лет. Время, к сожалению, ушло. Как отметила Цымбалюк-Романовская, у актера было не лучшее состояние здоровья.

Напомним, что после скандального развода с Арменом Джигарханяном у Цымбалюк-Романовской был роман с музыкантом Прохором Шаляпиным. Но до свадьбы дело так и не дошло. Сейчас она одинока, но мечтает о семье.

Фото vokrug.tv/

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