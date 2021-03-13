Обязательно в гробу со стразами Swarovski: стали известны детали похорон Филиппа Киркорова

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, который недавно мило поздравлял женщин с праздником и щедро раздавал подарки, по неизвестной причине затронул тему собственных похорон.

Оказалось, что 53-летний певец уже продумал, где и каким будет его последнее пристанище.

В эфире передачи «Ты не поверишь!» артист повторил свои слова о том, что хочет быть похороненным на одном кладбище с близким другом, 44-летним Николаем Басковым, пишет российское ФАН.

Кроме того, артист, любящий яркие вещи и украшения, завел речь о гробе со стразами.

Присутствовавший в студии Басков заверил, что исполнит волю Филиппа Бедросовича, если тот уйдет из жизни раньше.

«Гроб из Swarovski. Мне сказал, чтобы я оплатил. Конечно, готов оплатить Филиппу с удовольствием», — в шуточной манере высказался Николай.

Напомним, перед 8 марта Киркоров презентовал в Москве новую песню на «Евровидение-2021». Артист уже 15 лет организовывает песни и номера для конкурса, причем исполнителей не только от России.

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